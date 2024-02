Tesseramento Pd | crescono le adesioni dei circoli al ricorso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa nota stampa del Circolo Pd di Chiusano San Domenico: “Dopo un’attenta valutazione, anche il Circolo PD di Chiusano Di San Domenico decide di appoggiare ilpresentato verso la Segreteria provinciale del PD Irpino per chiedere l’annullamento delcartaceo. Nel dicembre 2023, fu data comunicazione alla segreteria provinciale della possibilità di effettuare ilal Partito Democratico anche in forma cartacea. Tale comunicazione però non è stata estesa a diversi segretari di circolo, rimanendo così in mano di pochi, e quindi precludendo la possibilità di accogliere ulterioriaidi provincia, soprattutto per un circolo nato da poco (Novembre 2023), come quello di Chiusano Di San Domenico, che avrebbe avuto bisogno di uno strumento ...