(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 - Quasi mezz'ora di. Un ragazzo di 21 anni è stato vittima di una rapina, iniziata alla periferia Ovest die terminata in corso Manzoni, all'altezzaa Galleria già teatro di episodi violenti. Era appena uscito dal supermercato Unes in via Fratelli Cervi e stava tornando verso casa al volantea sua Fiat Punto. Ma fatte poche decine di metri dal parcheggio del supermercato, ald'immissione su via Tibaldi, mentre si era fermato per dare la precedenza, ha visto la portiera del lato passeggero aprirsi di colpo e unosalire a. "Portami in Galleria Manzoni" gli ha intimato lo, probabilmente nordafricano, minacciandolo ...

Pavia, 21enne sequestrato per mezz’ora in auto e rapinato: Pavia. Mezz’ora di Terrore per un ragazzo di 21 anni iniziata al rondò dell’Unes di via Tibaldi e conclusa davanti alla Galleria Manzoni. Lo studente è stato sequestrato da quattro uomini, costretto a ...laprovinciapavese.gelocal

Terrore a Pavia, sconosciuto con punteruolo sale a bordo dell'auto al rondò: 21enne rapinato e picchiato: Il malvivente si è fatto portare dalla vittima in Galleria Manzoni, dove con altri tre complici ha concluso l'aggressione con un pugno al volto Pavia, 26 febbraio 2024 - Quasi mezz'ora di Terrore. Un ...ilgiorno

Le bombe rudimentali e la minaccia al medico con un’arma artigianale: rimpatriato il “Terrore delle carceri”: Monza, 27enne marocchino, detenuto per spaccio, violenza, danneggiamento e furto, per 25 volte ha danneggiato e creato disordini nelle strutture dove era recluso. Scontata la condanna in Italia, è sta ...ilgiorno