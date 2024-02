Terribile scontro sull’A4 tra quattro auto | un morto e cinque feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tragico incidente nella notte compresa tra domenica 25 e lunedì 26 febbraio: un uomo di 31 anni èin uno schianto che ha coinvolto 4, avvenuto lungo la A4, nel tratto compreso tra Dalmine e Bergamo, lungo la carreggiata che viaggia in direzione Venezia.sono le persone rimaste ferite. Leggi anche: Schianto, muoiono ragazzo di 20 anni e una di 18. Una terza persona lotta con la morte Ilincidente Subito dopo l’impatto altrimobilisti hanno allertato il 112 verso mezzanotte: sul posto in poco tempo sono arrivati i sanitari con tre ambulanze e duemediche. Purtroppo per il 31enne non c’è stato più nulla da fare, inutili tutti i tentativi di salvargli la vita. Le altrepersone ferite a bordo di 4 ...