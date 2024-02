Tennistavolo Valdarno. Ottimi risultati ai campionati regionali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Arezzo, 26 febbraio 2024 – Sabato 24 febbraio si sono svolti idie per l'ennesima volta le 3 squadre valdarnesi in gara hanno vinto i rispettivi incontri: la formazione di D1 vincendo in trasferta per 5 a 0 a Prato resta saldamente al comando del proprio girone con 11 vittorie consecutive senza sconfitte. Ai tre pongisti della compagine valdarnese (Francesco Martinino, William Deventi e Francesco Bagnolesi) bastano due vittorie sui tre incontri restanti per conquistare la promozione in C2. In D2, con la vittoria per 5 a 4 contro l'AICS Sestese "B", promzione già conquistata dalla formazione del TT"A". Alessandro Chellini, Ernesto Innocenti e Orio Innocenti si aggiudicano matematicamente il primo posto del girone con una giornata di anticipo mentre la formazione del TT ...