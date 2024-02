Tennis | Torneo Acapulco Cobolli si qualifica per il main draw

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sfiderà al primo turno Auger-Aliassime(MESSICO) - Flaviosi èto per il tabellone principale dell'"Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC", Atp 500 sul duro (Solflex, montepremi 2.377.565 dollari) all'Arena GNP Seguros di, in Messico. E' diventato così il sec

Il pontino si è arreso in due set al francese Cazaux, Musetti e Sonego in tabellone DUBAI (EMIRATI ARABI) - Giulio Zeppieri esce di scena al turno decisivo ... (ilgiornaleditalia)

La riminese è la prima italiana a prendere parte all'Atx Open in texas ROMA - Lucia Bronzetti è la prima italiana a prendere parte all'ATX Open, WTA Tour in ... (ilgiornaleditalia)

Lo spettacolo del Premier Padel su SuperTennis. Carraro: "L'anno della svolta": Premendo il tasto verde del telecomando, infatti, gli appassionati potranno passare su SuperTennis 2 e seguire la programmazione dedicata al Tennis quando sul Canale 64 sta andando in onda un Torneo ...corrieredellosport

Atp Rio de Janeiro - Sebastian Baez domina Navone, per lui quinto titolo in carriera: L'argentino Sebastian Baez ha vinto il Torneo Atp 500 sulla terra battuta di Rio de Janeiro. Il più importante Torneo di questa tournèe sudamericana sul rosso si è chiuso con una finale che non ha ...tennisworlditalia

Mensik e Fonseca, i nuovi Sinner e Alcaraz: la storia: Un invito speciale per un ragazzo di Tennis e carisma, che in patria è chiamato "piccolo ... sarà proprio Zverev a guidare il tabellone nell'ATP 500 di Acapulco, Torneo che gli ha riservato la gioia ...sport.sky