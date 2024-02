Teatro a Sansepolcro | due spettacoli da giovedì a domenica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Arezzo, 26 febbraio 2024 – Settimana all’insegna del, due appuntamenti alDante e Misericordia. Il primo appuntamento è quello del calendario della Stagione Teatrale delDante che vedrà in scena,29 febbraio, lo spettacolo LE VOLPI. LE VOLPI con Giorgio Colangeli, Antonella Attili e Luisa Merloni è lo spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci in programma29 febbraio. Nell’ombra di una sala da pranzo, all’ora del caffè, in un’assolatadi agosto, si incontrano due piccoli notabili della politica locale e la figlia di una di loro. Tutto intorno i pensieri volano già al mare e alle vacanze, eppure restano da mettere in ordine alcune faccende. La provincia italiana è la vera protagonista della vicenda, ...