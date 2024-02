’Tatu’ Ebeling | dalla Vis alla serie A | La Coppa Italia | che emozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024)Vis 2008, società giovanile in cui è cresciuto,A e la, appena conquistata con la maglia di Napoli. E’ la parabola di Michele, che in questi giorni è passato da Ferrara. "E’ stata una bellissima esperienza – spiega il figlio d’arte raccontando l’ultima settimana alle final eight –, tanti ricordi positivi, sicuramente tanta pressione che però siamo stati bravi a incanalare nel giusto modo e questo ci ha portativittoria". Come sta andando la stagione? "Al momento molto bene, abbiamo avuto alti e bassi come normale che sia, però essendo un nuovo gruppo, una nuova società, è praticamente tutto nuovo secondo me. Siamo stati veramente bravi e sta andando tutto al meglio, per adesso". ...