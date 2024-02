Tardelli | «Alla Juve sarebbe importante avere uno come Platini»

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Marco, ex giocatore, ha parlato ospite di ’90esimo Minuto’ sul recente momento dellantus nel campionato di Serie A Marco, ex giocatore, ha parlato ospite di ‘90esimo Minuto‘ sul recente momento dellantus nel campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Non sento molte voci della società che intervengono in questo momentontus. C’è solo Allegri. La società bianconera avrebbe bisogno di una figura, ad esempio, Michelper far sentire ogni tanto la voce della società.disponibile? Non lo so, questo dovete chiederlo a lui».

L'Atalanta rimonta e ferma il Milan sull'1-1: rossoneri a -13 dall'Inter. Problema Alla spAlla per Scalvini: La domenica di Serie A si chiude a San Siro, dove il Milan pareggia 1-1 contro l'Atalanta, avversaria dell'Inter mercoledì sera nel recupero della 21esima giornata di Serie A.fcinternews

LIVE - Lecce-Inter 0-1, 52': subito ritmi altissimi, occasione per Blin Alla quale replica Dimarco: LECCE-INTER 0-1 (15' Lautaro Martinez) LIVE MATCH 51' - Mkhitaryan si invola in avanti, poi prova a mettere in mezzo trovando per due volte l'opposizione di Touba. 49' ...fcinternews