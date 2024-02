Tarallo | “Napoli | Juan Jesus e Meret hanno fatto una bella frittata contro il Cagliari”

L'ex preparatore dei portieri del Napoli: "Meret ha sbagliato, non doveva farlo": Anche l'ex preparatore dei portieri del Napoli sottolinea le responsabilità di Alex Meret in occasione del gol di Zito Luvumbo. Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli, come già ...areanapoli

L'EX - Il preparatore dei portieri Tarallo: "Cagliari-Napoli Frittata di Meret e Juan Jesus": A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luciano Tarallo, preparatore dei portieri: "Juan Jesus e Meret hanno fatto una bella frittata. Siamo sempre obiettivi e ...napolimagazine

L’ex preparatore azzurro Tarallo: “Su Ciccio non avevo dubbi, dà garanzie per il futuro. Con lui si rivedrà finalmente il calcio”: “Questo Napoli mi dà sensazioni positive, ma non avevo dubbi sull’impatto di Francesco in panchina. Il sistema di gioco è ben collaudato e dà grandi garanzie. Quello che abbiamo visto prima di lui è ...ilnapolionline