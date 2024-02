Tanti premi ecologici con la “mangiaplastica“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Attiva nel centro di Bientina la macchina “”, per promuovere buone pratiche di riciclo e coinvolgere la cittadinanza in un percorso di ottimizzazione dei rifiuti, anche attraverso. E’ stato inaugurato il nuovo eco compattatore, acquistato dal Comune con finanziamento ottenuto dal Ministero per la Transizione Ecologica. E’ stato installato in Largo Roma (angolo Vicolo delle Streghe), il macchinario è fruibile da tutti i cittadini del territorio, con lo scopo di raccogliere le bottiglie di plastica per bevande in PET che altrimenti finirebbero nei cestini urbani senza essere recuperate. La particolarità deldi Bientina sta nel sistema aintrodotto. Per ogni conferimento saranno assegnati degli eco-punti, uno per ogni bottiglia, grazie ai quali sarà ...