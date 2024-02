Svezia | via libera per il nuovo ambasciatore italiano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’d’Italia in, Michele Pala, ha presentato le lettere credenziali a sua Maestà Carlo XVI Gustavo di. La cerimonia che formalizza la pienezza delle funzioni dell’insi è svolta presso il Palazzo Reale di Stoccolma. Classe 1967, si laurea in Giurisprudenza presso l’Università Tor Vergata di Roma nel 1992 con tesi in diritto internazionale. Inizia la carriera diplomatica, a seguito di concorso, nel settembre 1996. Dopo un primo incarico alla Direzione Generale Affari Politici del Ministero degli Esteri, nel 1999 assume come Secondo Segretario commerciale a Pretoria. Nel 2003 è nominato Console a Montevideo. Nel 2007 rientra a Roma per prendere servizio presso la Direzione Generale Paesi Americhe della Farnesina dove dirige ...