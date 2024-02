Surreale in Liga: Real Madrid-Siviglia, il sostituto dell'arbitro infortunato non aveva la licenza per il Var: Che Real Madrid-Siviglia non sarebbe stata una partita facile per l'arbitro Isidro Diaz de Mera lo si era già capito dal video di denuncia di Real Madrid Tv, denunciato a sua volta dagli andalusi ...calciomercato

La giornata Surreale di Mazzarri e le confessioni: “Mi manderà via come fatto con Garcia, non ci sarò in Champions” | OneFootball: Il quotidiano Repubblica, attraverso la propria edizione odierna, ha svelato le dichiarazioni a caldo rilasciate da Walter Mazzarri dopo aver ricevuto la notizia dell’esonero dalla panchina del Napoli ...onefootball

Napoli, seduta Surreale a Castelvolturno: Il Napoli prepara la partita di andata di Champions League. Mercoledì gli uomini, di Mazzarri o di Calzona, ancora regna l’incertezza, affronteranno il Barcellona allo Stadio Maradona. I catalani non ...informazione