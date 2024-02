Superbike | dal predestinato Bulega al redivivo Iannone | colonia italiana sempre più ambiziosa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 febbraio 2024) I test invernali avevano già dato delle indicazioni incoraggianti ed in effetti il primo round del Mondiale2024 ha regalato grande spettacolo, con diversi piloti italiani protagonisti per le posizioni di vertice che possono sognare in grande nel prosieguo della stagione. Certo, Phillip Island è una pista molto particolare e spesso non fornisce un quadro veritiero degli effettivi valori in campo, ma intanto alcuni riscontri fanno sicuramente ben sperare per i prossimi mesi. Il Gran Premio d’Australia ha infatti confermato la competitività evidenziata in pre-season dal rookie Nicolò, capace di vincere al debutto la prima gara della carriera nella categoria raccogliendo poi due quinti posti nelle manche domenicali e chiudendo la tappa inaugurale al secondo posto nella classifica generale del campionato a -9 dal sorprendente leader Alex ...