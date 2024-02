Sud Pontino Collegamenti marittimi con le isole | il Tar blocca il bando per l’assegnazione del servizio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) SUD– Continua a piovere sul bagnato sulla gestione, già storicamente molto precaria e penalizzante, deitra il porto di Molo Azzurra di Formia e quelli di Ponza e Ventotene. Se non bastavano le restrizioni imposte dalla Laziomar (dopo le vicissitudine del traghetto “Quirino” ) per il trasporto delle merci – un argomento L'articolo Temporeale Quotidiano.

Pubblicato il 21 Febbraio, 2024 La polizia di Stato di Fondi ha arrestato un uomo, classe 1974, per maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna , ... (dayitalianews)

Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 La comunità di Fondi si è commossa per la scomparsa di suor Anna Michelina Cristinziani, deceduta lo scorso 16 febbraio ad ... (dayitalianews)

Ladri d'appartamento colti sul fatto: cinque arresti: Li hanno sorpresi mentre erano impegnati a ripulire un'abitazione ad Aprilia. Sono stati così arrestati in flagranza di reato cinque uomini, di età compresa tra i diciotto e ...ilmessaggero

Scacco alla banda del contrabbando di sigarette: traffici per più di 7600 chili di “bionde”: Ci sono anche due uomini che vivono nel sud Pontino, e in particolare a Minturno, tra le 42 persone indagate dalla Dda di Napoli per associazione a delinquere finalizzata alla vendita di sigarette di ...latinatoday

Nuove Resistenze, a Formia una giornata antifascista che parte dalla clinica di Antonio Gramsci: A Formia (Latina) il primo marzo parte il progetto “Nuove Resistenze” perché, come dicono gli organizzatori dell’iniziativa, “abbiamo ancora bisogno di antifascismo” e di “ripassare i principi della n ...articolo21