Successo straordinario a Sanremo per Carmela Maria Cicino e il suo benessere targato Anzio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 – Archiviata la 74^ edizione del Festival diè tempo di resoconti anche per l’operatrice olisticain forza nella città dei fiori presso il Festival dei Sogni. Una settimana ricca di eventi quella vissuta al festival per tutta la squadra Dream massage scesa in campo presso la Somnia Aura Spa del Grand Hotel Des Anglais di, per concludere la fase finale del Master Massaggiatore dello spettacolo e dei grandi eventi edizione2024.ha vissuto questi giorni con professionalità e passione, arricchendo il suo percorso professionale ed umano, incontrando e trattando nella luxury spa più bella della Costa Azzurra diversi personaggi del ...