(Di lunedì 26 febbraio 2024) (Adnkronos) - – I ricercatori delhanno avviato un'globale senza precedenti nel campo della salute, lo. Si tratta del primo ampioprospettico che misurerà i cambiamenti nei parametri della salutee dell'estetica dentale di oltre 400 fumatori che passano dalle sigarette tradizionali aicontenenti nicotinadi. LINK:doi:10.2196/53222 Catania, 26 febbraio 2024 Sebbene gli effetti negativi del fumo di sigaretta sulla salutee sull'ingiallimento dei denti siano ben noti, vi sono solo dati limitati sull'deisenza, come le sigarette elettroniche e i ...

Studio Smile: l’iniziativa internazionale lanciata dal CoEHAR per valutare l’impatto dei prodotti privi di combustione sul cavo orale: Lo Studio Smile è stato progettato per cercare di rispondere a tali domande. I ricercatori intendono testare l'ipotesi per cui evitare l'esposizione ai componenti tossici della sigaretta possa ...adnkronos

Salute denti fumatori e svapatori, al via lo Studio "Smile" del Coehar: I ricercatori del CoEHAR hanno avviato un’iniziativa globale senza precedenti nel campo della salute, lo Studio "Smile". Si tratta del primo ampio Studio prospettico che misurerà i cambiamenti nei ...skyvape

Studio Legale Serino, gli specialisti in debitoria bancaria con soluzioni su misura per gestirla: Expertise - con un’esperienza di oltre 20 anni, lo Studio legale offre consulenza e assistenza a tutti i soggetti in condizioni di difficoltà economica ...napoli.repubblica