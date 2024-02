Studenti manganellati per proteggere i luoghi sensibili | ma andavano in direzione opposta

Roberto Vecchioni si è sciolto in lacrime nella trasmissione In altre parole, dopo avere assistito ai video degli scontri tra la polizia e gli studenti a Pisa ... (fanpage)

Pisa, da ex poliziotto chiederò scusa nelle scuole: non si usano i manganelli sui ragazzini: Chiedo a Piantedosi: a quando metteremo le ginocchia sul collo alle persone sdraiate per terra, come usa fare la polizia americana (dal blog di P. Giordano) ...ilfattoquotidiano

Studenti manganellati a Pisa, aperto un fascicolo: accertamenti su 15 poliziotti: La Procura di Pisa ha aperto un’inchiesta sul caso degli Studenti manganellati a Pisa durante un corteo pro Palestina. Già oggi potrebbero esserci i primi iscritti nel registro degli indagati sul ...unionesarda

Pisa, Firenze e Catania: cariche della polizia e fermi ai cortei per la Palestina: A Pisa le forze di polizia hanno caricato violentemente la manifestazione studentesca: i giovani delle scuole superiori sono stati manganellati per impedirgli di raggiungere piazza dei Cavalieri, ( ...agoravox