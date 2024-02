Studenti all’opera con Legambiente per ripulire il paese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un folto gruppo didell’istituto tecnico Fossati-Da Passano con altridel progetto intercultura, provenienti da Spagna e Romania, ha effettuato, , con guanti, sacchetti e cappellino giallo di, un giro del borgo, dal lungomare a piazza Garibaldi e poi lungo i carruggi su fino al Castello e al Poggio per poi scendere da dietro il castello e, attraversata la galleria, ritornare lungo il molo e i giardini al gazebo dell’associazione, alla rotonda Vassallo, per consegnare i sacchi dell’immondizia raccolta, con abbondanza, come sempre, di mozziconi di sigaretta. Un’azione di educazione civica e di turismo sostenibile all’insegna dello slogan “Più pulito è più bello! Non gettare, raccogli!” in un pomeriggio piacevole e soleggiato con quelle poche nuvole che danno profondità e magnificenza al nostro golfo.