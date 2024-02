Studente ucciso dal tir a Sanremo | i compagni di scuola bloccano la strada dell’incidente

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un blocco per chiedere più sicurezza dopo la morte del del loro compagno di. Circa 200 studenti dell’istituto Ruffini-Aicardi dihanno inscenato la protesta assieme ai genitori sulla bretellale della frazione di Bussana. La stessa dove lo scorso venerdì 23 febbraio è morto il 17enne Mohtadi Doukhani, travolto da un tir mentre attraversava lainsieme alla sorella di 15 anni, rimasta gravemente ferita. “come necessità, sicurezza come priorità” e “andare aè un percorso per la vita, non per la morte” sono alcuni degli slogan degli studenti dell’istituto situato nel mercato dei fiori della cittadina ligure. La richiesta è di un autobus che li porti e li vada a prendere davanti all’istituto che si trova nella zona industriale di Valle Armea, dove ...

