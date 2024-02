Strasburgo | l’eurodeputato leghista sventola il cappio a Christine Lagarde | “Le sue politiche criminali strozzano le famiglie”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “Fermiamo l'aumento dei tassi d'interesse. Ledi questa Europa da lei guidata hanno lo stesso effetto di questoche strangola la gente”. Lo ha detto al Parlamento europeo dil'eurodeputato pavese della Lega, Angelo Ciocca,ndo undavanti alla faccia della presidente della Bce,, nel corso del report annuale sulle attività delle Banche centrali europee. “Questoè il simbolo delleche avete messo in atto in questi anni.che, proprio come questo, hanno strozzatoe imprese. Negli ultimi anni gli italiani hanno visto triplicare il ...