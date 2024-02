Tempo di lettura: 2 minutiPrima udienza, davanti ai giudici della Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, del processo ... (anteprima24)

"Sono andato in casa sua e ho pensato di ucciderla, volevo farlo da due settimane", aveva dichiarato Mauro Pedrotti , che la mattina del 7 febbraio ha ... (fanpage)

Strangola e uccide la madre in sud Sardegna, attesa per autopsia: Da un primo esame esterno sarebbe stata Strangolata, probabilmente a mani nude. Non sono stati trovati sul corpo segni evidenti di una aggressione. Di sicuro, sabato sera madre e figlio hanno avuto ...ansa

Strangolata dal figlio a San Gavino Monreale, attesa per l’autopsia: Verrà eseguita nelle prossime ore l’autopsia sul corpo di Maria Atzeni, Strangolata sabato sera dal figlio nell’abitazione di famiglia a San Gavino Monreale. L’uomo, Simone Uras, 43 anni, è stato ...unionesarda

Strangola la madre a mani nude a San Gavino: “Mi ha aggredito e mi sono difeso”. Attesa per l’autopsia: Da un primo esame esterno sarebbe stata Strangolata, probabilmente a mani nude ... l'ultima il 17 febbraio scorso quando il 44enne aveva chiuso fuori casa la madre.fanpage