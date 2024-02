Strage Mottarone | il piccolo Eitan fuori dal processo dopo accordo da 3 milioni | “Un futuro sereno”

È stato raggiunto un accordo con un risarcimento complessivo di oltre tre milioni di euro per Eitan Biran, il bambino di nove anni unico sopravvissuto alla ... (open.online)

Eitan, tre milioni di euro di risarcimento al bimbo di 9 anni: è l'unico sopravvissuto alla Strage del Mottarone: Con un risarcimento complessivo che supera i tre milioni di euro Eitan Biran, il bambino di nove anni unico sopravvissuto dell'incidente della funivia del Mottarone, esce di scena dal ...ilmattino

Strage Mottarone, accordo sul risarcimento: oltre 3 milioni al piccolo Eitan, unico sopravvissuto: Strage della funivia del Mottarone. Con un risarcimento complessivo che supera i tre milioni di euro Eitan Biran, il bambino di nove anni unico sopravvissuto dell'incidente della funivia del Mottarone ...leggo

C’è l’accordo sul risarcimento per Eitan, unico sopravvissuto alla Strage del Mottarone: «Oltre 3 milioni di euro»: Ammonta a tre milioni di euro il risarcimento previsto per Eitan Biran, il bambino di nove anni unico sopravvissuto dell'incidente della funivia del Mottarone. È quanto stabilito al processo per lo ...unionesarda