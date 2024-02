Strage di Mottarone | tre milioni di risarcimento al piccolo Eitan 

(Di lunedì 26 febbraio 2024) AGI - Una cifra superiore ai 3andrà a Eitan Biran, il bambino sopravvissuto alladel. Lo riferiscono fonti qualificate all'AGI. L'accordo raggiunto tra le parti sulha come conseguenza che domani l'avvocato Fabrizio Ventimiglia, legale del, ritirerà la richiesta di costituzione di parte civile nel processo. L'incidente vide lo schianto della cabina della funivia in cui, il 23 maggio di tre anni fa, morirono 14 persone, tra cui il padre, la madre, il fratellino e i bisnonni materni del. Fabrizio Ventimiglia, legale di Eitan, ilsuperstite della tragedia della Funivia del, revocherà quindi domani in occasione della udienza preliminare a Verbania, la costituzione di parte ...

Palermo, colpi di pistola allo Sperone: coinvolti due uomini: PALERMO -Sparatoria allo Sperone. Coinvolte due persone. I colpi di pistola sono stati esplosi in via XXVII Maggio. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra mobile e i sanitari del 118.livesicilia

Massimo Bossetti e la lettera dal carcere sull'omicidio di Yara Gambirasio: il paragone con Rosa e Olindo: Inoltre, in un passaggio, si è paragonato a Olindo e Rosa, anche loro condannati in via definitiva per la Strage di Erba. Massimo Bossetti, lettera dal carcere: "Spero mi possa accadere ciò che sta ...notizie.virgilio

Eitan, tre milioni di euro di risarcimento al bimbo di 9 anni: è l'unico sopravvissuto alla Strage del Mottarone: Con un risarcimento complessivo che supera i tre milioni di euro Eitan Biran, il bambino di nove anni unico sopravvissuto dell'incidente della funivia del Mottarone, esce di scena dal processo per lo ...quotidianodipuglia