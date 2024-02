Strage di Erba | la confessione in un video inedito | “Abbiamo ucciso Raffaella Castagna perché ci ha denunciati”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Olindo Romano e Rosa Bazzi hanno confessato il 10 gennaio del 2007 di aver commesso ladi, avvenuta l’11 dicembre del 2006, venendo poi condannati all’ergastolo. Da qualche tempo però hanno deciso di ritrattare e sono riusciti persino ad ottenere la revisione del processo. Ma in unrimasto finora, recentemente diffuso dalla trasmissione di Rete 4, Quarto Grado, risalente al 24 febbraio 2007, lo stesso Olindo racconta come hanno assalito e tolto la vita a sprangate e a coltellate a, al figlio Youssef, alla madre Paola Galli e alla vicina Valeria Cherubini.Leggi anche:di, Rosa Bazzi esce dal carcere ogni giorno: la rivelazione di Quarto Grado, ecco cosa fa Ladi ...

Rosa Bazzi e Olindo Romano sono conosciuti dall’opinione pubblica per l’atroce strage di Erba di cui sono stati gli esecutori senza pietà, nemmeno per un ... (cultweb)

Strage di Erba, anche in un video (inedito) la confessione: “Abbiamo ucciso Raffaella Castagna perché ci ha denunciati”: Che Olindo Romano e Rosa Bazzi abbiano confessato la Strage di Erba fornendo dettagli e particolari noti solo agli assassini, è noto. Ma non era noto il video diffuso da Quarto Grado in cui l’uomo, co ...ilfattoquotidiano

Strage di Erba, Rosa Bazzi fuori dal carcere per lavorare/ In attesa della revisione con il marito Olindo: Tutti i giorni fuori dal carcere per lavorare: così Rosa Bazzi impegna il suo tempo a ridosso della revisione del processo per la Strage di Erba, ripresa dalle telecamere di Quarto Grado all’esterno ...ilsussidiario

Pluriomicida fuori dopo soli 9 anni. In semilibertà nonostante l’ergastolo: Se ha creato scalpore il fatto che Rosa Bazzi, condannata al carcere a vita per la Strage di Erba, da alcune settimane sia in regime di semilibertà, decisamente più clamoroso è il caso di un altro ...laprovinciadicomo