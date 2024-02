Strage di Cutro | un anno fa il naufragio Dal 2013 quasi 30mila morti nel Mediterraneo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Unfa, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio, un caicco partito dalla Turchia naufraga davanti alle coste di Steccato di: a bordo ci sono 180 migranti, 94 muoiono in mare. La tragedia scuote l'Italia e solleva numerose polemiche sui soccorsi. Il governo Meloni a pochi giorni di distanza vara una serie di nuove norme con una stretta per gli scafisti. Non è la prima volta che l'Italia si trova a fare i conti con uncosì tragico, ce ne sono stati alcuni con un numero di vittime anche più alto. Complessivamente, a quanto apprende l'Adnkronos, negli ultimi 10 anni sono statinel. Ieri a Crotone si è svolto il corteo dei familiari delle vittime e dei superstiti del...

Nel 2013 a Lampedusa 636 vittime in pochi giorni, nel 2016 il record tragico di morti : 5.136 in tutto il Mediterraneo Un anno fa, nella notte tra il 25 e il ... (sbircialanotizia)

Ex ambasciatore afghano: "Con Talebani governo liberticida": 'Oggi è un giorno molto triste per gli afghani e per tutta la comunità afghana. Questa Strage è la dimostrazione che il governo liberticida e misogino che c’è al momento (i talebani ndr) in Afghanista ...adnkronos

Cutro, un anno dopo la Strage dei migranti. Marcia per non dimenticare: "Basta lutti": A un anno dal naufragio di Cutro, commemorazione delle 94 vittime, con inaugurazione del "Giardino di Alì" a Crotone e corteo per giustizia e verità. A un anno dal naufragio di Cutro, in cui ci furono ...quotidiano

Cutro un anno dopo, don Ciotti: le promesse dell'Europa naufragate con i migranti: Proseguono le manifestazioni in ricordo della Strage di Cutro avvenuta un anno fa. Nella giornata odierna, la leader Pd, Elly Schlein, ha deposto un mazzo di fiori sulla spiaggia di Steccato, nel punt ...informazione