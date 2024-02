Strage di Cutro | nell’anniversario del naufragio le famiglie delle vittime e i superstiti annunciano | “Faremo causa allo Stato”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Lee ideldi Steccato di, in provincia di Crotone, dove il 26 febbraio 2023 morirono 94 persone, hanno intenzione di intentare una “civile a scopo risarcitorio contro loitaliano” per “l’omissione di soccorso e i gravi patimenti successivi” alla tragedia. Lo hanno annunciatodellaGul Jamshidi, un cittadino afgano che nelperse un nipote, e l’avvocato Stefano Bertone dello studio legale che si occuperà dell’esposto in rappresentanzacinquantacoinvolte. L’azione risarcitoria contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero...