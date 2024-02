Strage del Mottarone | risarcimento di oltre 3 milioni di euro per il piccolo Eitan | «Ora può uscire dal processo»

(Di lunedì 26 febbraio 2024) È stato raggiunto un accordo con uncomplessivo ditrediperBiran, il bambino di nove anni unico sopravvissuto alladella funivia del. A gennaio il bambino, assistito dall’avvocato Fabrizio Ventimiglia, si era costituito parte civile nelsull’incidente del 23 maggio 2021 in cui morirono 14 persone, tra cui il padre, la madre e i bisnonni materni del bambino. Domani 27 febbraio, in occasione della seconda udienza preliminare a Verbania, sarà ritirata la richiesta di costituzione di parte civile, facendo cosìil bambino dal. «Sono molto contento di questo risultato, che ci soddisfa pienamente – spiega l’avvocato Ventimiglia – Leitner e ...

