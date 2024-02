Strage del Mottarone | il piccolo Eitan esce dal processo | per lui un risarcimento di tre milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il 23 maggio del 2021 ha perso il padre, la madre, il fratellino e i bisnonni materni nella tragedia del, dove morirono 14 persone a causa dello schianto al suolo di una cabina della funivia. OggiBiran, unico sopravvissuto di quella tragedia,ufficialmente dalaperto per stabilire le cause e le responsabilità dell’incidente. Al ragazzino, che il giorno della sciagura aveva appena sei anni, è andato uncomplessivo che supera i tredi. Domani, nel corso della seconda udienza preliminare in programma a Verbania, il legale di, l’avvocato Fabrizio Ventimiglia, ritirerà la richiesta di costituzione di parte civile formulata il 17 gennaio. “Si è arrivati alla definizione di accordi transattivi che ...