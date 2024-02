Strade Bianche 2024 | programma | orari | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Arriva marzo ed è il momento di una delle gare ciclistiche più emozionanti di tutto il panorama internazionale. Sabato 2 marzo sarà il momento della, che non è classica di nome ma lo è di fatto, tra tratti in sterrato e l’ultimo, iconico strappo di via Santa Caterina che porta verso l’arrivo a Piazza del Campo. Quindici tratti in sterrato, dodici in comune con la corsa femminile, per oltre 71 chilometri; la corsa inizierà ad accendersi dal quinto settore, quello di Lucignano d’Asso seguito immediatamente da quello di Pieve a Salti, poi San Martino in Grania e Monte Sante Marie, oltre 40 chilometri di sterrato concentrati in 70 chilometri. A dare un’altra scossa il circuito con il passaggio sul Le Tolfe per due volte, intervallato dall’inedita Strada del Castagno ed il ritorno a San Giovanni a Cerreto. Il secondo ...