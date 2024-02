Storia diplomatica | Luigi Vittorio Ferraris

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Presidente dell’AISSECO,nasce a Roma il 20 marzo 1928. Laurea in Giurisprudenza, Università di Roma, 1949. Diploma in Diritto Internazionale, Accademia di Diritto Internazionale, L’Aja 195. Laurea honoris causa in Giurisprudenza, Università di Bielefeld, 1988 Cittadino onorario di Ostra (Ancona), Medaglia d’Argento di Benemerito della Cultura e dell’Arte; In carrieradal 1952 al 1987; Vice Console a Newark, N.J. (Stati Uniti) 1955-57; Secondo Segretario, Ambasciata in Ankara 1957-59; Primo Segretario, Legazione in Sofia 1959-1962; Consigliere e poi Primo Consigliere, Ambasciata in Caracas 1963-67; Primo Consigliere, Ambasciata in Varsavia 1967-69.;Al Ministero degli Affari Esteri 1969-1979: Capo Ufficio VI (Europa orientale) e Capo Ufficio III (CSCE) 1969-1975, e Vice Capo ...