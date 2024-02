Storia di Messi | il cane di Anatomia di una caduta addestrato per diventare una star

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) -Il seguente articolo contiene spoiler sudi una- Per molti versi,di una, il legal drama thriller francese di Justine Triet che potrebbe vincere fino a cinque Oscar il mese prossimo, si basa su una serie di interpretazioni sorprendenti. A partire da Sandra Hüller, la cui espressione riesce a passare dal senso di colpa al sollievo, a seconda della percezione che si ha di lei, a Milo Machado-Govern che interpreta il ruolo di Daniel con un'intensità così realistica da indurre a chiedersi se non abbia già vissuto la stessa situazione in un'altra vita. E poi c'è Vincent, incarnato da Swann Arlaud, capace di mantenersi sul filo del rasoio tra il vecchio amico sfortunato e l'avvocato spietato, in modo da apparire entrambe le cose. Tuttavia, l'attore di cui tutti parlano, l'interprete che si è ...