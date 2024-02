Stellantis | accordo multimiliardario con Ayvens | fornirà fino a 500mila veicoli elettrici

Borse oggi in diretta | Europa attesa in calo. In mattinata il collocamento del Btp Valore: acquisterà fino a 500.000 veicoli Stellantis per la sua flotta di leasing europea entro il 2026, nell'ambito di un nuovo accordo quadro multimiliardario. Le prime consegne inizieranno nel primo ...milanofinanza

Stellantis fornirà ad Ayvens 500mila veicoli in 3 anni in Europa: Milano, 26 feb. (askanews) – Ayvens, leader mondiale della mobilità sostenibile, e Stellantis hanno raggiunto un accordo quadro multimiliardario di importanza strategica. L’intesa prevede l’acquisto d ...askanews

Stellantis: Ayvens acquisterà 500 mila veicoli per la sua flotta: I veicoli saranno usati da Ayvens e le sue affiliate per la flotta di leasing a lungo termine in Europa nei prossimi tre anni. Le prime consegne inizieranno nel primo semestre del 2024. Ayvens, nata d ...msn