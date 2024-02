“Stasera c’è Cattelan…su Rai2” | gli ospiti del 27 e 28 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024) In onda in seconda serata su sulla Rai Alessandro Cattelan torna questa settimana con due nuove puntate di “c’è”, il late night show della RAI, in onda in seconda serata martedì 27 e mercoledì 28. Martedì 27Alessandro Cattelan ospiterà Katia Follesa e Pintus, Rose Villain e Edoardo Prati. Nella seconda puntata, che andrà in onda mercoledì 28, saranno presenti invece Fiorella Mannoia, Antonino Cannavacciuolo e i BNKR44. Durante il programma verranno proposte interviste, sketch e momenti speciali, tutto accompagnato come sempre dalla musica degli Street Clerks. Leggi anche: “c’è”: tutti glidel 13 e 14...