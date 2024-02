Stadio Maradona | il Comune chiede i soldi per i vigili | il Napoli fa ricorso al Tar

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ancora gelo tra Palazzo San Giacomo e il Calcio: ildi pagare per il servizio d'ordine delle partite, la società azzurra si rivolge al Tar.

Se è vero che «la Ssc Napoli sta elaborando una proposta per il Maradona appena arriva ne discuteremo» come ha rivelato il sindaco Gaetano Manfredi a margine ... (ilmattino)

Nonostante “le denunce e gli appelli”, nessun passo avanti è stato fatto per migliorare le condizioni dei disabili che assistono agli eventi allo stadio ... (ildenaro)

Juve, con l'emergenza a centrocampo è l'ora di Alcaraz: Alcaraz, cose buone ma… Così allo Stadio Maradona dovrebbe vedersi dal primo minuto l'argentino Alcaraz. Per Massimiliano Allegri, “ha fatto delle buone cose poi a un certo punto si voleva ...rainews

Juventus, c’è uno spirito da ritrovare: allenamento a porte aperte in vista del Napoli: La Juventus si prepara alla sfida contro il Napoli in programma per sabato sera allo Stadio Diego Armando Maradona, con Allegri che si ritroverà di fronte a vari e insormontabili ostacoli, tra cui ...momentidicalcio

Pochi biglietti disponibili per Napoli-Juventus: Continua il momento negativo del Napoli eppure il Maradona sembra non accorgersene ... Certo non è una partita qualunque, la Vecchia Signora riempie quasi tutti gli stadi, avendo supporters un po’ ...ilnapolionline