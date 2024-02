Spostamento della farmacia | sale la protesta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Non si placano le polemiche per loComunale 5 di Casignolo, anzi, si fanno più forti. Dopo l’acceso dibattito all’assemblea pubblica al Centro civico San Rocco, che ha visto confrontarsi l’assessore alla Salute Egidio Riva e il direttore generale di Farmacom Maurizio Brambilla con i cittadini del quartiere, ora anche il sindacato prende una posizione netta. "Spostare lada via Borgazzi 151 a via Borgazzi 38, cioè 1,2 km più avanti, è una scelta che impatta moltissimo sulla popolazione anziana - denuncia la segretaria di Uil Pensionati Lombardia Serena Bontempelli -. Questonon ha senso, se non quello di considerare Casignolo “provincia dell’Impero”. Per offrire più servizi si potrebbe semplicemente potenziare l’attuale. Non si ...