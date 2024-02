Sport invernali | calendario gare settimana 26 febbraio-3 marzo | programma | orari | tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La stagione 2023-2024 degliè ormai arrivata alle battute conclusive, con il mese diche sarà decisivo per l’assegnazione di quasi tutte le Sfere di Cristallo in palio. Nellache va dal 26al 3saranno di scena ben otto circuiti di Coppa del Mondo: sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, snowboardcross, skicross, slittino e sci alpinismo. A Winterberg si svolgerà inoltre la seconda parte dei Campionati Mondiali di bob con ledel doppio femminile e del 4 maschile. Grande attesa in chiave azzurra per Lisa Vittozzi, impegnata a Oslo per continuare a inseguire la Coppa del Mondo generale di biathlon, mentre il tandem composto da Andrea Vötter e Marion Oberhofer potrà chiudere i conti ...