Spie russe alla riscossa | boom di segnalazioni e guerra alla Nato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "Sbagliando si impara", recita il famoso detto. Ad apprendere la lezione, questa volta, è Mosca. Un think tank di Londra, il Royal United Service Institute (Rusi), attraverso un report realizzato dagli esperti Jack Watling e Nick Reynolds insieme ad Oleksandr Danylyuk, ex consigliere del ministero della Difesa e del capo dei servizi segreti esteri di Kiev, ha annunciato il ritorno delle. Nel documento reso accessibile ci sono anche delle informazioni messe insieme dall'intelligence della Federazione, a riprova del fatto che ledel Cremlino siano potenzialmente una minaccia per la sicurezza delle nazioni occidentali. I tanti passi falsi fatti dall'agenzia di intelligence estera (Svr) e dagli uomini dei servizi di sicurezza russi (Fsb) non sono stati altro che il pretesto per rimettersi in carreggiata. Gli ...