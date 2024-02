Spezia-Feralpisalo’ | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B. In palio punti pesantissimi in ottica salvezza, soprattutto per i lombardi che inseguono i liguri.-Feralpisalò si giocherà mercoledì 28 febbraio 2024 alle ore 20.30: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il pareggio strappato a Modena ha consentito ai liguri di agguantare la zona playout e avere nel mirino la salvezza diretta, distante quattro punti. La squadra di D’Angelo è in serie positiva da cinque turni, durante i quali ha raccolto due vittorie e tre pareggi Le ultime tre sconfitte consecutive hanno riportato i lombardi all’ultimo posto in compagnia del Lecco. La squadra di Zaffaraoni ha ora un ritardo nove punti dalla salvezza diretta, il che la rende un’impresa disperata LE...