Sparatoria in strada a Palermo | un morto e un ferito grave

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Une un. Questo il bilancio dellaavvenuta nella serata del 26 febbbraio allo Sperone a: alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi improvvisamente in, allarmando i passanti che hanno subito chiamato i soccorsi. Sono ancora in corso le indagini per stabilire quale sia la dinamica e il movente alla base della. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe Giancarlo Romano di 37 anni,sul colpo. Un’altra persona, ferita, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale con diverse ferite all’addome. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile del posto. Decine di persone sono accorse sul luogo delladopo aver sentito le esplosioni dell’arma da fuoco: tra ...

