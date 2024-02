Sparatoria allo Sperone di Palermo | morto il 37enne Giancarlo Romano | ferito gravemente un altro uomo

(Di lunedì 26 febbraio 2024)di: nello scontro èil, mentre ungiovane sarebbe rimasto. La seconda vittima è però rimasta cosciente: si indaga per ricostruire la dinamica dei fatti.

