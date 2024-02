Sparatoria a Palermo | un morto e un ferito grave

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 26 febbraio 2024) È di une untrasportato al pronto soccorso del Buccheri La Ferla il bilancio dellaavvenuta allo Sperone aquesta sera. Sono in corso le indagini per stabilire il movente. I due uomini sono stati raggiunti da diversi colpi di pistola: la vittima è ancora a terra. Ilsarebbe coscienteSul posto c'è il medico legale per l'ispezione cadaverica. Ilha diverse ferite all'addome, ma sarebbe cosciente. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile. Decine le persone accorse sul luogo della. Sono appena arrivati anche parenti e gli amici delle vittime. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine e c'è anche un elicottero che sorvola la zona in cui è avvenuto l'agguato.