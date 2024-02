Spal | marzo inizia con un tour de force Tre gare in una settimana per dare una svolta

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dopo l’anticipo disputato venerdì con l’Arezzo, mister Di Carlo ha convocato la squadra al centro sportivo Fabbri sabato mattina. E c’è da scommettere che in via Copparo il tecnico ciociaro abbia ricordato ai propri giocatori che una squadra che lotta per non retrocedere non può permettersi un rendimento così altalenante. Di Carlo ha diretto la prima sedutale, concedendo poi due giorni di riposo ad Antenucci e compagni che riprenderanno la preparazione domani. Dopo quattro partite ravvicinate l’allenatore di Cassino ha intuito che laavesse bisogno di recuperare energie fisiche e soprattutto mentali in vista di un trittico destinato a pesare tantissimo nell’economia del campionato. Dal 3 al 10, nel giro di unai biancazzurri infatti incroceranno il Sestri Levante in trasferta (a ...

Sestri Levante-Spal si giocherà al 'Piola' di Vercelli in assenza di spettatori: N.0004945 del 23/02/2024, dispone che la gara del Campionato Serie C NOW Sestri Levante-Spal, in programma domenica 03 marzo 2024 con inizio alle ore 16.15, si disputi presso lo Stadio “Silvio Piola” ...tuttoc

Calcio femminile. Buon test per l’Accademia: Secondo turno di fila di stop forzato per l’Accademia Spal, che in seguito alla convocazione di alcune atlete della squadra di Leo Rossi nella rappresentativa nazionale femminile Lnd di fatto non ha ...ilrestodelcarlino