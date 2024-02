Sondaggio Swg | Fratelli d’Italia e Pd in lieve calo Crescono Movimento 5 Stelle e Lega | i dati dell’ultima settimana

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Scende leggermente il consenso sia del principale partito di maggioranza,, che quello di opposizione, il Partito Democratico. Rispettivamente, le preferenze degli italiani calano di 0,5% e di 0,1%. È quanto fotografa ilrealizzato da Swg per Tg La7 sugli orientamenti di voto degli italiani al 26 febbraio. Le stime registrano, invece, unacrescita dello 0,3% per ilche passa al 15,6% rispetto all’ultimo dato del 15,3% raccolto il 19 febbraio scorso. Ladi Matteo Salvini raccoglie un miglioramento dello 0,1%. Sempre sul fronte del centrodestra, resta stabile Forza Italia al 7,1%. Cresce Azione con un +0,2%, mentre scendono Verdi e Sinistra con un -0,1%. Leggi anche: Sondaggi, FdI e Pd perdono ...

