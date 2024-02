(Di lunedì 26 febbraio 2024) PERUGIA – La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha ricevuto a Palazzo Doniniche sta partecipando al Polo Sud a un esperimento nato dalla collaborazione tra quattro università americane: Caltech (The California Institute of Technology), Harvard, Stanford e l’Università del Minnesota.trentenne, è l’unica italiana a lavorare al progetto del telescopio del Bicep Array che serve a misurare la polarizzazione della radiazione cosmica di fondo, vale a dire la luce che sarebbe stata prodotta subito dopo il Big Bang, 13 miliardi di anni fa, riuscendo così a capire che cosa è successo proprio nei primissimi istanti di vita dell’universo. Una ricerca affascinante e di alto livello scientifico, condotta da quattro prestigiose ...

Sofia Fatigoni, l’astrofisica perugina che studia il ’Big Bang’: La presidente della Regione Umbria ha accolto l'astrofisica Sofia Fatigoni, unica italiana nel progetto del telescopio Bicep Array al Polo Sud, frutto della collaborazione di quattro università americ ...lanazione

Vita tra i ghiacci: La perugina Sofia Fatigoni è nel team di un progetto per studiare l'eco del Big Bang che si sta svolgendo in Antartide In missione al Polo Sud per studiare l'eco del Big Bang. E' l'affascinante storia ...rainews

Tesei ha ricevuto l'astrofisica Sofia Fatigoni: La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha ricevuto a Palazzo Donini l'astrofisica Sofia Fatigoni che sta partecipando al polo sud a un esperimento nato dalla collaborazione tra quattro ...ansa