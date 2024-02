SOCIAL – Milan | Theo Hernandez festeggia le 200 presenze | i commenti dei tifosi

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Suiil terzino delhato le 200in rossonero: ideiIl calcio è fatto di categorie: ci sono giocatori bravi e ci sono campioni.nelle ultime stagioni alha dimostrato di far parte della seconda. Goal, assist, inserimenti offensivi e tantissima personalità: il francese è il padrone della fascia sinistra. Non a caso con la partita contro l’Atalanta il classe 1996 ha raggiunto quota 200con la maglia del. Un traguardo importantissimo, che mette in risalto la sua importanza all’interno dello scacchiere rossonero. Su X il francese ha commentato: Felice e orgoglioso di aver ...