Snowboardcross | i convocati dell’Italia per la tappa di Sierra Nevada Guidano la squadra azzurra Moioli e Visintin

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Quattro tappe alla fine della Coppa del Mondo di, nel weekend si torna a gareggiare con il massimo circuito internazionale che si sposta in Spagna a. Venerdì 1 marzo le qualifiche, poi due gare individuali: una sabato mattina e una domenica 3 marzo, con la lotta per la sfera di cristallo che si fa sempre più intensa. A guidare laal femminile ci sarà ovviamente Michela: con la lombarda, che andrà a caccia del podio, spazio anche a Sofia Belingheri, Sofia Groblechner e Caterina Carpano. Tra gli uomini la stella è Omarche sarà accompagnato da Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Matteo Menconi, Michele Godino, Devin Castello, Niccolò Colturi, Luca Abbati, Matteo Rezzoli.

I convocati per la tappa di Coppa Europa di SBX di Grasgeheren; Moioli, Visintin ed il gruppo Cdm in allenamento a Passo S. Pellegrino: Sono nove gli azzurri convocati dal direttore tecnico Cesare Pisoni per la tappa di Coppa Europa di Snowboardcross di Grasgehren, in Germania. Dopo i positivi riscontri della due giorni di Colere dell ...fisi