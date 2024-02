Slow Wine Fair | una gioia da bere Lollobrigida | In difesa della qualità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "Sostenibilità,e comunità. Il vino è un gioiello di famiglia sotto attacco di chi guarda solo alla sua gradazione alcolica. Nessuno consiglia di berne tanto, ma è un prodotto italiano che va difeso e valorizzato". Ha aperto così il ministro dell’Agricoltura, Francesco, la2024, inaugurata ieri mattina in Fiera e protagonista dei padiglioni 15, 18 e 20, ieri per gli appassionati, e oggi e domani solo per i professionisti del settore. Con il patrocinio del ministero dell’Agricoltura, organizzata da Bologna Fiere eFood, la terza edizione riunisce circa mille cantine selezionate da operatorifiliera del vino provenienti da 27 Paesi del mondo e dalle regioni italiane. "Una sfida sostenibile che ci sta togliendo grandi ...