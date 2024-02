Sky Sport Tennis ? ATP 500 Acapulco e Dubai | 250 Santiago | WTA 500 San Diego e 250 Austin

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Prosegue la grande stagione delsu Sky e in streaming su NOW. Cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da lunedì 26 febbraio a domenica 3 marzo: tre del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.In ambito maschile all’ATP 500 di(cemento) le prime due teste di serie sono il tedesco Alexander Zverev e il danese Holger Rune. In tabellone l’Italia è rappresentata da Matteo Arnaldi. All’ATP 500 di(cemento) sono impegnati gli azzurri Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, mentre in testa al tabellone tre top-10: i russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev e il polacco Hubert Hurkacz. In programma anche l’ATP 250 di(terra) con il cileno Nicolas Jarry testa di serie numero 1 e due italiani: Francesco Passaro e Luciano Darderi.In ambito femminile, al WTA 500 di San ...