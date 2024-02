Sky Sport | la Stagione 2024 del Motorsport tra F1 | MotoGP e non solo

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un lungo viaggio intorno al mondo, senza lasciare mai La Casa dello. Su Sky e in streaming su NOW sta per iniziare la Grandedei Motori, che per i prossimi 9 mesi accompagnerà gli appassionati e i tifosi sui circuiti più belli, dalle piste che hanno fatto la storia del motora quelle ultramoderne dell'ultima generazione, per godersi le emozionanti sfide a due e quattro ruote. Ancora più da vicino, nel vivo dell'evento, senza sosta: in arrivo più di 1.300 ore di programmazione in diretta, circa 400 di queste dedicate a studi e rubriche, con oltre 200 gare in 42 weekend a tutta velocità. Formula 1,, Superbike con anche il FIM Women's Motorcycle World Championship, NTT Indycar Series, World Rally Championship, Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, F1 Academy, Lamborghini Super Trofeo Europa e ...