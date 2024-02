Sinner sempre più vicino alla vetta Solo 365 punti per scavalcare Alcaraz

(Di lunedì 26 febbraio 2024) AGI -535separano Jannikposizione di numero 2 del mondo, da quella Top 2 mai raggiunta da un italiano nella storia del tennis maschile. Carlos, infatti, finalista l'anno scorso all'Atp 500 di Rio e costretto la scorsa settimana al ritiro al primo turno dopo appena due game, ha perso 300. Ne ha ora 8.805;rimane a 8.270. Entrambi torneranno in campo fra una settimana a Indian Wells: sedovesse vincere il torneo, lo scavalcherebbe. Rispettoscorsa settimana non ci sono variazioni in Top 10, con Novak Djokovicin testa e, alle spalle di, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Alexander Zverev, Holger Rune, Hubert Hurkacz, Alex De Minaur e ...

